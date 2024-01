Lautaro Martinez, capitano ed attaccante, ha commentato sotto un post della Gazzetta dello Sport andando contro il quotidiano

Lautaro, attaccante e capitano dell’Inter, va contro la Gazzetta dello Sport sotto il post Instagram – poi cancellato – del quotidiano nel quale la Rosea riportava il messaggio dell’argentino alla squadra. Ecco il commento di Lautaro:

LE PAROLE – «Ma scusate, ho fatto l’intervista in aereo con voi? Non inventate più frasi che non escono dalla mia bocca»

L’articolo Lautaro accusa la Gazzetta: «Non inventate più frasi non dette» proviene da Inter News 24.

