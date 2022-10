Fiorentina Inter, la testimonianza di un tifoso presente al Franchi lo scorso sabato, che ha confermato un’aggressione ai suoi danni

Xhoel Kushova, studente milanese di 21 anni e presente allo stadio Artemio Franchi durante Fiorentina Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Kushova ha confermato di essere stato aggredito da alcuni tifosi.

CONTESTO DELICATO – «Eravamo presenti in Tribuna Maratona poi segna Mkhitaryan: io e mia madre ci abbracciamo senza provocare o esagerare. A quel punto un gruppo di tifosi di casa ci ha aggredito. Se non ci ha colpito, è perché un secondo prima altri tifosi fiorentini lo hanno fermato. Mia madre era terrorizzata e voleva subito scappare. Ti viene voglia di non venire più allo stadio».

L’articolo Fiorentina Inter, la testimonianza di un tifoso: «ci hanno aggrediti» proviene da Calcio News 24.

