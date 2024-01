I nerazzurri vincono anche a Firenze pur senza convincere fino in fondo: ecco le pagelle del match con la Fiorentina.

SOMMER 7: è super sul destro di Bonaventura, procura e para il rigore della Fiorentina.

PAVARD 6,5: fa il suo e cerca di aiutare come può anche De Vrij. Gioca pulito e con classe. (Dall’83’ BISSECK s. v.).

DE VRIJ 5,5: non perfetto ad inizio gara su Nzola, lo salva la bandierina dell’assistente. Inzaghi gli chiede di difendere alto ma lui non è un velocista e soffre con molto campo dietro, il duello con Nzola ha esiti alterni.

BASTONI 5,5: non pulitissimo in diverse marcature, è decisivo nel murare il destro di Nzola, ma rischia di fare rigore trattenendo Ranieri. Molto utile in fase di costruzione. (Dal 60’ ACERBI 6: solido).

DARMIAN 6: prestazione ordinaria, raramente si affaccia in avanti. (Dal 60’ DUMFRIES 6: aiuta a proteggere il prezioso vantaggio).

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

FRATTESI 5,5: impegna Terracciano col destro, ad inizio ripresa è protagonista di un paio di buone iniziative. In generale si sbatte tanto ma si ha la sensazione che potrebbe fare di più in difesa ed in impostazione. Gioca quasi sulla fascia destra e in un paio di occasioni potrebbe fare assist ma perde l’attimo.

ASLLANI 6,5: suo il corner dello 0-1, si abbassa spesso in difesa per smarcarsi, rispetto a Calhanoglu predilige più il lancio lungo. La manovra dei nerazzurri è comunque fluida.

MKHITARYAN 6,5: si mette in luce per un grandissimo recupero su Beltran alla mezz’ora. Prova ad incidere anche in fase offensiva ma raramente ci riesce; solita prova più che sufficiente.

CARLOS AUGUSTO 6: scelto per le sue qualità nel lungo, va vicino al goal, glielo nega un superbo intervento di Faraoni.

THURAM 5,5: a volte si allarga per sfruttare le sue doti nello spazio, spreca una grandissima chance scivolando sul più bello. (Dal 60’ ARNAUTOVIC 6: il suo fisico è prezioso alleato per difendere un risultato importantissimo).

LAUTARO MARTINEZ 7: non perfetto nella scelta della prima chance, quando Terrecciano riesce a deviare in corner il suo destro, si fa trovare pronto sull’angolo di Asllani per lo 0-1. Si mette a disposizione della squadra scendendo spesso a centrocampo, grande prestazione. (Dal 78’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

INZAGHI 7: 3 punti pesantissimi conquistati anche senza 3 titolari. La sua squadra ha ormai un’identità precisa visto che anche chi gioca poco sa cosa fare.

