Fiorentina-Inter, le pagelle: si salva solo un giocatore

I nerazzurri fanno scena muta all’Artemio Franchi e perdono malamente contro i viola: vediamo le pagelle.

SOMMER 5,5: miracoloso sul colpo di testa di Kean che però si rifà con gli interessi nella ripresa, non può nulla su primo e terzo goal subìto.

BISSECK 4: non riesce ad incidere in costruzione ed è troppo leggero in marcatura su Kean che fa 2-0.

DE VRIJ 6: forse l’unico a salvarsi.

BASTONI 5.5: dopo pochi minuti fa notizia per una bella discesa centrale che viene stoppata solo da Ranieri, si perde Kean che va vicinissimo all’1-0. Ordinato in difesa, quasi per nulla propositivo anche per via dell’assenza di Dimarco in campo. (Dal 69’ DIMARCO 4: prova a segnare come fece col Frosinone l’anno scorso ma De Gea riesce ad evitare la beffa, spento, regala a Kean il pallone del 3-0).

DUMFRIES 5: non rischia mai la giocata.

FRATTESI 4: invisibile nel primo tempo, nella ripresa si vede… quando non marca Ranieri che fa 1-0. (Dall’82’ ASLLANI s. v.).

CALHANOGLU 4,5: gioca tremendamente sotto ritmo, l’organizzazione della Fiorentina è un’attenuante molto parziale. Decisamente poco combattivo sull’azione che porta al 2-0 viola. (Dal 69’ BARELLA 5,5: entra quando la gara ha già preso una brutta piega e non riesce ad invertire la tendenza).

MKHITARYAN 4: si vede pochissimo, combina, insieme a Calhanoglu, la frittata che porta al 2-0. (Dal 69’ ARNAUTOVIC 5,5: avrebbe occasione di segnare il 2-1 ma sbaglia allungo nel finale).

CARLOS AUGUSTO 5: torna nel suo ruolo originale, quello di quinto, ed il V. A. R. gli annulla il possibile 0-1. Insufficiente la sua gara. (Dall’82’ TAREMI s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 5: poco servito ma trova comunque il modo di calciare due volte verso la porta avversaria.

THURAM 4: un fantasma.

INZAGHI 4,5: prova a scuotere i suoi, non all’altezza nel primo tempo. La Fiorentina imita il secondo tempo del Milan e l’allenatore non riesce a trovare contromisure. Come nel derby, non convince la scelta di schierare Calhanoglu, inoltre, tra Frattesi e Barella c’è un abisso. L’Inter oggi è stata monocorde ed estremamente prevedibile, urge trovare un piano B.

