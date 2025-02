Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali

Ci siamo quasi, l’Artemio Franchi è ben popolato e Fiorentina-Inter sta per riprendere dal 17′ del primo tempo.

Dopo l’inattesa sospensione dello scorso dicembre, Fiorentina e Inter tornano sul prato del Franchi per completare la sfida interrotta al minuto 17. Una situazione insolita che costringe entrambe le squadre a ripartire nel bel mezzo del primo tempo, con assetti tattici e condizione fisica differenti rispetto alla gara originaria. Le restrizioni regolamentari impongono una rinuncia forzata ai nuovi acquisti per entrambe le formazioni. La Fiorentina dovrà fare a meno di Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì, elementi che avrebbero potuto offrire soluzioni preziose ai viola. Stessa sorte per l’Inter, che non potrà contare su Zalewski. Una condizione che obbliga i due tecnici a puntare su uomini già presenti in rosa nella prima parte di stagione.

Sfida senza nuovi acquisti

La linea difensiva a quattro della Fiorentina vede il giovane Comuzzo schierato per l’occasione sulla corsia destra, un test importante per il suo percorso di crescita. Palladino, tra l’altro, è alle prese con un centrocampo in condizione precaria, con Adli indisponibile, oltre a Cataldi e Colpani in condizioni non ottimali. L’Inter stasera con una vittoria tornerebbe in vetta alla classifica, seppur in coabitazione col Napoli. Per questo motivo, Inzaghi limita al minimo il turnover: ecco le formazioni ufficiali.

Le ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodo, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 23 Colpani, 32 Cataldi, 63 Caprini, 64 Harder, 66 Rubino.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 36 Darmian, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Leggi l’articolo completo Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali, su Notizie Inter.