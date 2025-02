Dopo Zalewski, l’Inter prova il bis con la Roma

I nerazzurri si stanno godendo l’ottimo ed inaspettato impatto del polacco e potrebbero acquistare anche un suo ex compagno di squadra.

Negli ultimi giorni, l’Inter ha messo a segno un’importante operazione di mercato, accogliendo Nicola Zalewski in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro per l’estate. Il polacco arriva in sostituzione di Buchanan che a sua volta non ha risparmiato critiche al suo vecchio club, anche la sua cessione non è a titolo definitivo. La società nerazzurra potrebbe essere pronta a fare un altro colpo importante in difesa, puntando su un giocatore che ha già una solida esperienza nel calcio italiano.

Gianluca Mancini: un obiettivo concreto per il mercato dell’Inter

Il nome che sta rimbalzando con forza nelle cronache di mercato è quello di Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’Inter, club che tifa fin da giovane. Il giocatore, che ha vissuto alti e bassi con la maglia giallorossa, ha comunque accumulato un buon numero di presenze in questa stagione, con 28 apparizioni tra campionato e coppe, segnando anche 2 gol e fornendo 2 assist. Un profilo che potrebbe adattarsi perfettamente alle esigenze di Simone Inzaghi.

Mancini potrebbe davvero trasferirsi all’Inter per 16 milioni

L’operazione che potrebbe concretizzarsi non appare affatto lontana, visto che, stando a quanto scrive Inter Live, per cedere Mancini la Roma potrebbe chiedere circa 16 milioni di euro. Una cifra alla portata dell’Inter, soprattutto considerando che il difensore percepisce un ingaggio relativamente contenuto di 2 milioni di euro annui. Questa cifra è decisamente inferiore a quella di altri titolari della Roma come Pellegrini e Paredes, e potrebbe rendere Mancini una buona scelta per il rinforzo difensivo che l’Inter sta cercando per l’estate. C’è da considerare però che i suoi 28 anni di età lo rendono un profilo molto al limite con le direttive di Oaktree che cercherebbe un profilo più giovane.

