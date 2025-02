Appena arrivato può già andar via: l’indiscrezione che agita il mercato dell’Inter

Il centrocampista non è riuscito ad integrarsi perfettamente nel progetto di Inzaghi e questo fa sì che possano esserci scenari sorprendenti in estate.

Piotr Zielinski, il centrocampista polacco arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, non ha mai conquistato stabilmente una posizione da titolare nel centrocampo dell’Inter. Nonostante le aspettative iniziali, la sua presenza non ha mai oscurato le prestazioni degli intoccabili Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, che hanno dominato il reparto. L’ingresso di Zielinski in squadra sembrava promettente, ma le gerarchie si sono presto consolidate: le partite sono tante e lui comunque sta giocando abbastanza ma forse era lecito attendersi di più. Inzaghi lo ha impiegato anche da regista facendo storcere il naso a più di qualcuno.

Un mercato che cambia le carte in tavola

Marotta e Ausilio, intanto, non hanno perso tempo e hanno già definito l’acquisto del croato Petar Sucic, che arriverà a giugno. Con l’arrivo del giovane centrocampista, lo spazio per Zielinski all’interno della rosa sembra ulteriormente ridursi. La necessità di rinnovare e potenziare la squadra appare chiara, e il centrocampo nerazzurro potrebbe vedere nuovi volti nei prossimi mesi. La decisione di puntare su Sucic è solo uno degli elementi che potrebbe spingere l’Inter a riconsiderare il ruolo di Zielinski nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

La Premier fa sul serio: il futuro di Zielinski a rischio

L’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Arsenal, Aston Villa e West Ham, potrebbe cambiare le sorti di Zielinski a Milano; è quanto sostiene Inter Live. Dopo un mercato invernale in cui il polacco è stato oggetto di discussioni, la finestra estiva potrebbe finalmente portare a un’offerta concreta. Questo rappresenterebbe un’opportunità per l’Inter di fare cassa, considerando che l’ex giocatore del Napoli potrebbe fruttare una notevole plusvalenza essendo arrivato a costo zero.

