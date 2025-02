Inter: Sucic esclude un altro obiettivo al centro? Nerazzurri a forte rischio beffa

L’Inter ha praticamente già fatto la prima mossa in vista della prossima stagione ma contemporaneamente potrebbe aver perso un grande obiettivo.

Il mercato dell’Inter si muove con decisione, e tra le operazioni spicca l’acquisto di Peter Sucic, giovane talento croato proveniente dal Dinamo Zagabria. Il ventunenne, che dovrebbe arrivare come vice-Calhanoglu, è stato acquistato per una cifra complessiva di 16 milioni di euro, con 14 milioni fissi e 2 milioni di bonus. Nonostante il suo trasferimento a Milano sia già stato definito, il giocatore resterà a Zagabria fino alla fine della stagione, continuando a giocare per il club croato. L’operazione, sicuramente significativa per l’Inter in termini economici, ha suscitato l’interesse di diversi club, ma è stata portata a termine con determinazione, in modo da rinforzare il centrocampo nerazzurro. I tifosi sono ansiosi di conoscere cosa potrà dare al club questo giovane croato che ha molto in comune con un suo connazionale.

Samuele Ricci, un colpo che sfuma per l’Inter

L’Inter, però, non si limita a guardare solo al futuro con Sucic. Uno dei giocatori che aveva attirato l’attenzione dei nerazzurri per il centrocampo era Samuele Ricci, talento del Torino. Tuttavia, la situazione sembra essersi evoluta in favore del Milan. Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i rossoneri hanno già avviato un’importante trattativa con il Torino per portare il ventitreenne a Milano la prossima estate. L’operazione sembrerebbe ormai in fase avanzata, con un’intesa parziale tra il Milan e il club granata. Inoltre, il procuratore del giocatore, Frank Trimboli, ha già aperto a una possibile trattativa, confermando l’interesse concreto del Milan.

L’Inter rinuncia a Ricci, il Milan accelera

Il club granata chiede infatti oltre 30 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva per le attuali possibilità finanziarie dell’Inter. Di fronte a questa richiesta, i nerazzurri si sono allontanati definitivamente dal giocatore, lasciando via libera al Milan, che potrebbe accogliere Ricci come uno degli acquisti fondamentali per il prossimo mercato estivo.

Leggi l’articolo completo Inter: Sucic esclude un altro obiettivo al centro? Nerazzurri a forte rischio beffa, su Notizie Inter.