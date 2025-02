L’Inter dirà addio a Lautaro? La proposta folle che potrebbe cambiar tutto

Arrivano indiscrezioni clamorose di mercato: una big europea è pronta a fare una proposta record per il capitano nerazzurro.

Le voci di mercato non accennano a fermarsi, e questa volta il protagonista indiscusso è Lautaro Martínez. Il numero 10 e capitano dell’Inter è finito nel mirino di uno dei club più prestigiosi della Premier League: l’Arsenal. A confermare l’interesse dei Gunners è stato il sito spagnolo Fichajes.net, che ha rilanciato una notizia riportata dalla BBC. Secondo quanto trapelato, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo nella prossima finestra di mercato estiva. L’Inter in ogni caso sta lavorando per assicurarsi un altro profilo che abbia caratteristiche simili.

L’Arsenal pronto a fare un’offerta faraonica

Secondo le ultime informazioni, il club londinese sarebbe disposto a sborsare una cifra record per assicurarsi le prestazioni di Lautaro Martínez. Si parla di 100 milioni di sterline, che corrispondono a circa 120 milioni di euro. Una somma incredibile, che farebbe dell’eventuale operazione una delle più costose nella storia recente del calcio europeo. La proposta economica sarebbe una vera e propria follia, considerato il valore e la centralità di Lautaro nell’Inter di Simone Inzaghi.

Cosa farà l’Inter di fronte a questa proposta?

La domanda che ora sorge spontanea è: come risponderà l’Inter di fronte a una proposta così allettante? Lautaro Martínez è uno dei giocatori più importanti nella storia recente del club nerazzurro. Con 124 gol all’attivo, è il secondo miglior marcatore straniero di sempre nella storia dell’Inter, subito dopo Nyers. La sua cessione comporterebbe un serio rischio di indebolire l’attacco della squadra, ma l’offerta dell’Arsenal, se confermata, rappresenterebbe una proposta difficile da rifiutare. Non solo sul piano economico, ma anche sotto il profilo delle opportunità che una cessione del genere potrebbe aprire per il club. Se l’Inter decidesse di accettare, dovrebbe fare i conti con le possibili alternative sul mercato e con le implicazioni che un trasferimento di questa portata avrebbe su tutto il club; vedremo cosa succederà, al momento immaginare il Toro lontano da Milano è piuttosto difficile.

