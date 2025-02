Inter, non ci sono più dubbi: arriva la conferma “ufficiale” del colpo

I nerazzurri si sono assicurati quello che da più parti viene definito un asso del centrocampo del futuro.

La Dinamo Zagabria si trova di fronte a una situazione delicata riguardo al futuro di Petar Sucic, centrocampista emergente della squadra. Il ragazzo ha mostrato un grande potenziale, ma la sua carriera ha subìto una battuta d’arresto a causa di un infortunio che lo costringerà ai box ancora per diverse settimane. Marko Maric, direttore sportivo della Dinamo, ha parlato con attenzione a Index.hr delle circostanze che ruotano attorno al futuro del giocatore, con una menzione particolare all’interesse dell’Inter. La squadra milanese ha chiuso l’acquisto del croato che somiglia molto come modo di giocare ad una vecchia conoscenza.

Il valore di Sucic sul mercato: una sfida tra grandi club

Maric ha sottolineato la differenza tra il rifiuto di una proposta da un club come il Como e quella da parte di una squadra come l’Inter, uno dei top club d’Europa. Per il giovane centrocampista, la possibilità di vestire la maglia nerazzurra rappresenta un’opportunità irrinunciabile per crescere e sfidarsi a livelli altissimi. La Dinamo, pur consapevole delle difficoltà fisiche di Sucic, non ha mai nascosto l’orgoglio di vedere uno dei suoi talenti finire nel radar delle principali squadre del continente. Nonostante l’incertezza sul suo ritorno al pieno stato di forma, stando a quanto riportato da gran parte della stampa sportiva, l’Inter se lo è assicurato per più di 14 milioni di euro.

L’affare Sucic: una strategia vincente per tutti

La Dinamo non è mai stata estranea alle trattative con i grandi club europei, e il trasferimento di Sucic non farà eccezione. Secondo Maric, l’operazione rientra nei parametri di mercato che i club europei sono disposti a considerare: in poche parole il prezzo è giusto come è corretta anche la scelta di venderlo ora invece che alla fine della stagione per via dell’assenza del club croato dalle competizioni europee.

