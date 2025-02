Inter, una cessione importante per finanziare un colpo a sorpresa? Il piano di Oaktree fa discutere

Chiuso il mercato invernale, per i dirigenti nerazzurri è già giunto il tempo di progettare quello estivo: si attendono grandi cose dal club.

Il mercato dell’Inter si muove tra ambizioni di crescita e necessità di bilancio. La società nerazzurra, dopo aver consolidato una rosa competitiva, studia le mosse per il futuro con la consapevolezza che ogni investimento dovrà passare al vaglio di Oaktree. Il fondo americano, attuale proprietario del club, mantiene una linea prudente, fissando paletti economici ben precisi. L’idea è chiara: puntare su giovani di prospettiva senza stravolgere i conti. Simone Inzaghi, dal canto suo, ha espresso il desiderio di arricchire la squadra con un profilo in grado di garantire un salto di qualità, soprattutto nel reparto avanzato. La sfida più grande sarà trovare il giusto compromesso tra esigenze tecniche e possibilità finanziarie. Chiaramente, non solo l’attacco verrà interessato dal rinnovamento estivo.

La chiave del futuro: cessioni e nuovi talenti

In un contesto in cui il margine di spesa non sarà elevato, l’Inter, come riporta Sky Sport, valuta strategie alternative per incrementare il budget a disposizione, che comunque è esiguo ma c’è. Una delle ipotesi riguarda la cessione di un giocatore di valore, un’operazione che potrebbe garantire liquidità immediata da reinvestire su un innesto di spessore. Tra i nomi in bilico c’è quello di Davide Frattesi, centrocampista che piace a diverse squadre di alto livello e che potrebbe generare un’importante plusvalenza.

Obiettivo ringiovanire due reparti

La ricerca del talento giusto non si ferma: si cercano un giovane attaccante con caratteristiche ideali per il gioco di Inzaghi ed un difensore giovane che sappia sia marcare che impostare la manovra. L’Inter ha messo gli occhi su diversi prospetti. La volontà di non abbassare il livello spendendo il giusto è chiara. Sembrano comunque lontani i tempi in cui si doveva per forza realizzare una grande cessione prima di investire in entrata.

