Fiorentina-Inter, c’è un dettaglio che cambia tutto: cosa sta succedendo?

Stasera all’Artemio Franchi va in scena il recupero tra toscani e nerazzurri della 14ma giornata del campionato.

La sfida tra Inter e Fiorentina si preannuncia particolare per un aspetto chiave: la durata ridotta della partita. Una circostanza che potrebbe incidere sullo sviluppo del match, ma non al punto da stravolgere le abitudini consolidate delle due squadre. Il riscaldamento seguirà i consueti protocolli, mentre il primo tempo terminerà dopo appena 29 minuti per via, appunto, dei 16 già giocati ad inizio dicembre. Un cambiamento minimo nella gestione della gara, almeno sulla carta. Ci si interroga sui diversi fattori che possono incidere sulla gara di stasera e non mancano previsioni che fanno discutere.

Le scelte dei due tecnici

L’allenatore nerazzurro arriva alla sfida con alcuni dubbi di formazione, risolvibili soltanto dopo la rifinitura. A centrocampo il ballottaggio è tra Barella e Frattesi, mentre in attacco la scelta è tra Thuram e Taremi. Nonostante queste incertezze, la squadra ha soluzioni pronte per ogni scenario. Anche Zielinski, rientrato tra i convocati, offre un’alternativa preziosa a gara in corso. Mancherà, però l’ultimo arrivato Zalewski perché si tratta appunto del recupero di una gara che si sarebbe dovuto completare a dicembre.

L’arma a disposizione di Inzaghi

Ciò che potrebbe subire variazioni più rilevanti, secondo la Gazzetta dello Sport, è la strategia legata ai cambi, specialmente considerando la differente profondità delle due rose. L’Inter, forte di una panchina lunga e qualitativa, ha maggiori margini di manovra. Per la Fiorentina, la situazione è ben diversa. Palladino dispone di sole 14 alternative di movimento, alcune delle quali non al meglio della condizione. Questo rende la gestione delle energie un elemento ancora più cruciale per i viola, che, al di là di questo, già in passato hanno mostrato un calo nel secondo tempo. I viola hanno chiuso diverse operazioni sul mercato ma i nuovi giocatori non potranno essere utilizzati per lo stesso motivo di Zalewski.

