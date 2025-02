Fiorentina-Inter: momenti molto diversi rispetto a dicembre ma Inzaghi spera per due motivi

L’Inter riparte dal 17’ contro la Fiorentina, ma qualcosa è cambiato. Inzaghi ha una certezza, ma anche un possibile problema.

L’atmosfera al Franchi sarà diversa rispetto a quella del 1° dicembre, quando la sfida tra Fiorentina e Inter venne interrotta. La squadra di Palladino, come evidenzia il Corriere della Sera, ha perso slancio, complice un calo di risultati e qualche incertezza tattica. Dall’altra parte, la formazione di Inzaghi ha allungato il passo sulle inseguitrici pur restando ancora dietro al Napoli. La corsa al titolo sembra essere diventata una questione a due con gli azzurri, ma ogni partita nasconde insidie e il tecnico nerazzurro ne è consapevole. Decisiva potrebbe essere anche la sfida particolare tra due giocatori.

Il rischio della stanchezza per l’Inter

L’Inter arriva a questa sfida con numeri impressionanti lontano da San Siro, sottolinea il quotidiano. Sette vittorie consecutive in trasferta in Serie A e un bilancio favorevole negli ultimi precedenti a Firenze danno fiducia, ma la squadra ha mostrato qualche segnale di fatica. Gli impegni ravvicinati hanno messo a dura prova le energie dei titolari, oltre al fatto che gli scontri diretti contro Napoli, Juventus e Milan hanno evidenziato qualche passaggio a vuoto. Nonostante ciò, Inzaghi è intenzionato a confermare una formazione che si avvicina a quella migliore possibile, riducendo al minimo le rotazioni per evitare cali di rendimento.

Le possibili mosse di Inzaghi

Le scelte dell’allenatore dipenderanno anche dall’andamento del match nei primi minuti, ma alcune indicazioni sono già chiare. Bisseck e Carlos Augusto partiranno dal primo minuto al posto di Pavard e Dimarco, mentre Frattesi e Taremi restano pronti a subentrare. L’obiettivo è chiudere in fretta la pratica, senza rischiare di concedere troppo alla Fiorentina. Il margine di errore è minimo, perché l’Inter sa di non poter permettersi di perdere punti in una lotta scudetto sempre più serrata.

