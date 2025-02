Fiorentina-Inter si gioca… sulle fasce

Stasera, un duello in fascia potrebbe essere il fattore decisivo a favore di una o dell’altra squadra. Ma c’è un’altra sorpresa che potrebbe cambiare tutto.

La sfida di stasera nasconde un duello che potrebbe rivelarsi decisivo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries e Robin Gosens, due interpreti delle fasce, saranno protagonisti di un confronto che segnerà l’andamento della partita. La loro capacità di spingersi in attacco e di dare profondità alle rispettive squadre sarà cruciale. In vista del match di lunedì, sempre contro la Fiorentina, i nerazzurri avranno un problema non da poco in tal senso.

Il momento di forma dei laterali

Gosens arriva al match in buona forma, con un’intensità che potrebbe essere determinante, ma conosce bene il suo avversario e in teoria sa come metterlo in difficoltà. Dumfries, d’altro canto, sta attraversando un momento psicofisico straordinario e non è solo un elemento difensivo: le sue incursioni offensive sono ormai una costante nella manovra dell’Inter. Raffaele Palladino dovrà prepararsi a rispondere a questa minaccia con la speranza che le ripartenze possano fare la differenza.

Il potenziale di Dumfries e Gosens

Da una parte, Dumfries sta dimostrando un impatto devastante in fase offensiva. Non c’è partita in cui l’olandese non crei almeno una occasione da gol, una capacità che lo pone a livello dei migliori attaccanti. La sua corsa e il suo contributo in attacco sono un’arma costante per l’Inter, e la Fiorentina dovrà mettere in atto una strategia difensiva che possa neutralizzare queste incursioni. Dall’altra parte, Gosens vuole riscattare un’esperienza non entusiasmante all’Inter e sfruttare la sua conoscenza dell’olandese per creare pericoli. Non c’è dubbio che la partita dipenderà anche dalla capacità di entrambi i giocatori di sfruttare le loro armi migliori. Questa particolare sfida nella sfida non potrà essere replicata lunedì visto che l’olandese sarà squalificato.

Leggi l’articolo completo Fiorentina-Inter si gioca… sulle fasce, su Notizie Inter.