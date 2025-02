Inter: Beukema, Gila, Comuzzo… e se invece il colpo segreto arriva dall’estero?

Il mercato dei difensori dell’Inter si infiamma: tra nomi noti e suggestioni, i nerazzurri si apprestano a prendere una decisione importante.

La ricerca di un difensore centrale per l’Inter è tutt’altro che decisa. Nonostante il forte interesse per Sam Beukema, il club non ha ancora preso una decisione definitiva, preferendo raccogliere informazioni su vari candidati prima di fare un passo importante. Tra questi, come riporta FcInterNews, spicca Mario Gila della Lazio, un giovane centrale moderno, capace di adattarsi a più ruoli. La trattativa con il suo agente, Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martinez, potrebbe essere favorita dai buoni rapporti tra le parti, ma la vera difficoltà si presenterà nel convincere il presidente Lotito a cedere il giocatore, considerando la tradizione di trattative difficili con i biancocelesti.

La candidatura di Pietro Comuzzo prende piede

Un altro profilo che sta attirando l’attenzione dell’Inter è Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, una delle rivelazioni di questa stagione. Il Napoli aveva cercato di acquisirlo nel mercato invernale, ma la richiesta di 40 milioni di euro di Commisso ha frenato ogni tentativo. L’Inter, pur riconoscendo il valore del giocatore, non ha intenzione di fare un investimento così elevato per un centrale giovane, soprattutto considerando che Comuzzo necessita di una stagione in più da titolare per verificare se il suo livello possa essere sostenibile su scala più alta. In ogni caso, il talento del difensore friulano rimane sotto osservazione e, tra l’altro, sarà un avversario dell’Inter sia stasera che lunedì prossimo.

Un possibile colpo dall’estero: l’Inter attende

Seppur in un primo momento si sia parlato di un interesse per Isaak Hien, difensore svedese dell’Atalanta, al momento non risultano contatti concreti da parte dell’Inter. La dirigenza milanese non ha mostrato interesse, nemmeno per raccogliere informazioni su di lui. Tuttavia, il club non esclude la possibilità di guardare all’estero per il rinforzo. Sebbene un giocatore proveniente da un campionato diverso dal nostro non porti con sé il vantaggio di conoscere il calcio italiano, potrebbe comunque avere le qualità giuste per integrarsi nel progetto nerazzurro. La decisione finale verrà presa verso aprile, quando la situazione sarà più chiara.

