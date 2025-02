L’Inter ha individuato il difensore che potrebbe cambiare il futuro

La ricerca di un difensore per l’Inter si fa più incerta: un talento emergente dal Bologna è il prescelto, ma la trattativa nasconde più di una sorpresa.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando a stretto contatto con l’area scouting per individuare un difensore che possa prendere il posto di Francesco Acerbi nella rosa di Simone Inzaghi anche se non è certo che l’ex Lazio dica addio a fine stagione. La sfida è trovare un profilo che soddisfi le esigenze del club, con un occhio attento alla crescita futura e all’immediato contributo in campo. L’identikit del difensore ideale è chiaro: giovane, con una solida esperienza, ma ancora con margini di miglioramento. Inoltre, la richiesta economica non dovrà essere troppo elevata, sebbene l’Inter sia disposta a investire su un talento promettente se la situazione lo richiede.

Profilo di Beukema: caratteristiche e valore

Un nome che si fa strada in queste valutazioni è Sam Beukema, centrale difensivo classe 1998, che sta vivendo la sua seconda stagione con il Bologna. La sua crescita continua lo ha messo sotto i riflettori di numerosi club, tra cui l’Inter. Beukema ha dimostrato di possedere le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la scuola difensiva olandese: solidità, capacità di lettura del gioco, e una grande attitudine al miglioramento. La sua giovane età gli consente di essere un’opportunità a lungo termine, ma la valutazione del Bologna, forte anche di un contratto in essere, non sarà facile da negoziare.

L’Inter pronta a muoversi: trattativa possibile

Oltre alla qualità del giocatore, l’Inter sta valutando attentamente anche le condizioni economiche. Il Bologna è noto per fissare un prezzo alto per i suoi talenti, ma, secondo FcInterNews, con il coinvolgimento di Giovanni Fabbian o altri calciatori potrebbe essere possibile trovare un accordo. Una trattativa che non sarà semplice, soprattutto considerando che una parte della futura rivendita di Beukema finirebbe nelle casse dell’AZ Alkmaar, il club da cui è arrivato.

