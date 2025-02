Inter, Asllani ha deluso? Cosa accadrà al centrocampo nerazzurro

Fulvio Collovati ad Espansione TV svela i dubbi su Kristjan Asllani e sul futuro del centrocampo dell’Inter.

Fulvio Collovati ha analizzato il momento dell’Inter, soffermandosi su alcune scelte tattiche che stanno caratterizzando la gestione di Simone Inzaghi. L’ex difensore ha elogiato la solidità della squadra, sottolineando come il gruppo abbia raggiunto una maturità in grado di renderlo competitivo su più fronti. Nonostante questo, ha espresso alcune perplessità sulla gestione di determinati giocatori, mettendo in evidenza una questione che potrebbe influenzare il futuro del centrocampo nerazzurro. Fa discutere anche il suo consiglio sull’utilizzo di un altro giocatore.

Il ruolo di Asllani e i dubbi sul futuro

Collovati ha parlato di Kristjan Asllani, giocatore acquistato con l’intenzione di ricoprire un ruolo chiave nelle rotazioni del centrocampo. L’ex calciatore ha fatto notare come il giovane albanese non sia riuscito a imporsi nel modo in cui ci si aspettava, mostrando più di qualche difficoltà quando è stato chiamato in causa. Ha fatto riferimento al fatto che, quando Inzaghi deve ridisegnare il centrocampo, spesso affida la costruzione del gioco a Barella o Mkhitaryan per consentire a Frattesi o Zielinski di inserirsi. Questo scenario evidenzia una fiducia parziale nelle qualità di Asllani, un aspetto che potrebbe avere conseguenze nelle scelte di mercato.

La rivelazione sull’alternativa a Calhanoglu

Secondo Collovati, la situazione è chiara: Asllani ha perso terreno nelle gerarchie e il club potrebbe decidere di muoversi diversamente nella prossima sessione di mercato. Il turco si è affermato come uno dei migliori registi in Europa, rendendo difficoltoso il compito di chi deve sostituirlo. L’ex difensore ritiene che l’Inter possa cercare un altro profilo per garantire maggiore sicurezza in quella posizione, evitando di trovarsi scoperta nelle partite in cui Calhanoglu non sarà disponibile. Il giudizio è piuttosto netto: “Ho l’impressione che lui si sia un po’ giocato le sue carte all’Inter”.

