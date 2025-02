Problemi di infortuni e gestione per l’Inter: fa scalpore il suggerimento dell’ex calciatore

L’ex difensore Fulvio Collovati ha espresso ad Espansione TV il suo parere su come i nerazzurri stanno affrontando questa stagione densa di impegni.

Fulvio Collovati ha analizzato il momento dell’Inter, sottolineando come la questione infortuni abbia inciso sul cammino della squadra. Nonostante le assenze, il reparto difensivo può contare su alternative di livello, con Darmian, Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni e Carlos Augusto a disposizione di Inzaghi. La vera criticità, secondo l’ex difensore, riguarda invece il settore offensivo, dove alcune scelte non hanno dato i risultati sperati. Correa trova poco spazio, Arnautovic non ha ancora convinto pienamente e Taremi non ha inciso come previsto al suo arrivo. Tutti quanti, tra l’altro, sono stati interessati da discorsi di mercato e le loro scelte hanno fatto discutere sopratutto per le conseguenze che hanno avuto sul club.

L’importanza delle rotazioni per Inzaghi

Uno degli aspetti più delicati per il tecnico nerazzurro è la gestione delle forze, soprattutto per giocatori come Lautaro, Barella, Thuram e Mkhitaryan, che danno un contributo costante in entrambe le fasi. Senza un adeguato turnover, il rischio è quello di arrivare nei momenti più importanti della stagione con una squadra priva di brillantezza. In questo contesto, diventa fondamentale coinvolgere maggiormente Arnautovic e Taremi, così come dare più minuti a Frattesi, che ora ha recuperato la sua condizione ottimale dopo alcuni problemi fisici.

La scelta obbligata in attacco

Secondo Collovati, Inzaghi non può più rimandare una decisione: Taremi deve giocare di più. Il centravanti iraniano, atteso come un valore aggiunto dopo le ottime stagioni al Porto, non ha ancora trovato la continuità giusta, ma il suo impiego nelle gare meno complicate potrebbe rivelarsi strategico per preservare i titolarissimi. Con un calendario fitto e impegni decisivi all’orizzonte, l’Inter ha bisogno di gestire al meglio ogni risorsa per evitare cali di rendimento.

