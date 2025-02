Inter, scelta rischiosa per Inzaghi in vista della trasferta di Firenze

I nerazzurri non possono permettersi passi falsi in campionato e la gara di stasera nasconde più insidie di quanto si dice.

L’Inter si prepara a tornare in campo per il recupero contro la Fiorentina, ma l’undici titolare resta ancora un enigma. Simone Inzaghi ha utilizzato la rifinitura di questa mattina a Coverciano per valutare la condizione dei suoi uomini e prendere le ultime decisioni. L’assetto di base non subirà rivoluzioni, ma alcuni ballottaggi sono ancora aperti: i nerazzurri devono far fronte anche ad un “problema interno“.

La gestione dei cambi e le incognite fisiche

Uno degli aspetti chiave sarà la distribuzione delle energie, dato che il match riprenderà dal 17’ minuto. Questo dettaglio condizionerà la gestione delle sostituzioni, con Inzaghi che dovrà ponderare ogni scelta. Tra i giocatori in dubbio per partire dal primo minuto figura Bisseck, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo oltre un mese di assenza. Il difensore tedesco non gioca dall’ultima gara del 2024 a Cagliari a causa di un problema muscolare, ma ora è pienamente recuperato. Discorso simile per Acerbi, che sta provando a rientrare dopo due mesi e mezzo di stop.

Un pericolo nascosto per la difesa nerazzurra

Frattesi spinge per un posto a centrocampo, mentre in attacco potrebbe esserci spazio per Taremi. Intanto Dumfries sarà titolare sulla destra, complice la squalifica che lo costringerà a saltare la prossima partita. L’ultima decisione riguarda Bastoni, unico diffidato della rosa. Se dovesse ricevere un’ammonizione, come ricorda il Corriere dello Sport, salterebbe la sfida di lunedì, sempre contro la Fiorentina. Questo scenario apre un interrogativo non secondario per Inzaghi, che deve scegliere se rischiare il suo pilastro difensivo o preservarlo per il match successivo. Nel frattempo, Zalewski, pur essendo indisponibile per questioni regolamentari, ha comunque seguito la squadra a Firenze per iniziare ad ambientarsi nel gruppo. L’Inter è pronta a giocarsi il recupero, ma le scelte dell’allenatore saranno decisive per evitare complicazioni in vista del prossimo impegno.

Leggi l’articolo completo Inter, scelta rischiosa per Inzaghi in vista della trasferta di Firenze, su Notizie Inter.