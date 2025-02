Inter, per Ricci non è finita. L’Inter dovrà prendere prima una decisione lato cessioni

Per Ricci è derby di mercato. Se il Milan sembra dato in vantaggio da più parti, l’Inter può fare partire l’offensiva se deciderà di cedere un giocatore in particolare.

L’Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’arrivo di Petar Sucic è già stato definito, con il talento croato che si unirà alla squadra dopo aver completato il recupero dall’infortunio al metatarso e la fine del prestito a Zagabria a giugno. La società nerazzurra punta su di lui per dare maggiore qualità e freschezza alla mediana, ma le operazioni in entrata potrebbero non essere finite. Il reparto subirà inevitabilmente dei cambiamenti, con alcune possibili uscite che potrebbero influenzare le strategie di mercato. L’obiettivo resta quello di garantire a Simone Inzaghi un centrocampo all’altezza delle ambizioni del club.

Sucic è solo il primo

L’acquisto di Sucic, capace di ricoprire più ruoli in mediana, potrebbe portare a delle cessioni mirate. La posizione di Davide Frattesi è da monitorare, con diversi club interessati a lui in caso di offerte importanti. Anche Hakan Calhanoglu potrebbe essere coinvolto in eventuali movimenti di mercato, considerando il suo valore e l’attenzione che alcuni top club europei gli riservano. L’Inter, comunque, non ha intenzione di fermarsi qui. Il nome di Samuele Ricci continua a circolare con insistenza, nonostante l’affare per il croato sia stato ormai definito. Il centrocampista del Torino resta un obiettivo concreto, ma il suo arrivo dipenderà da altre operazioni in uscita.

La cessione che sblocca Ricci

Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Ricci all’Inter è strettamente legato a quello di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non ha trovato lo spazio sperato sotto la guida di Inzaghi e potrebbe essere ceduto per fare posto al giocatore del Torino. La sua situazione verrà valutata attentamente nelle prossime settimane, con il Milan che osserva con interesse gli sviluppi della trattativa. Se Asllani dovesse lasciare Milano, l’Inter avrebbe il via libera per affondare il colpo su Ricci, proseguendo così il duello di mercato con i rossoneri. Un intreccio che potrebbe accendersi nei mesi estivi, con la dirigenza nerazzurra pronta a muoversi per completare il centrocampo.

