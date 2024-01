Alessandro Bastoni sarà titolare nel match di domani tra la Fiorentina e l’Inter: ecco gli aggiornamenti sulle condizioni

Come rende noto Pasquale Guarro su X, l‘Inter si prepara al match di domani in casa della Firoentina, valevole come 22^ giornata di Serie A.

Alessandro Bastoni dovrebbe partire titolare dal primo minuto, insieme a Carlos Augusto.

L’articolo Fiorentina Inter, l’ipotesi su Bastoni fa impazzire i tifosi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG