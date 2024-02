La nuova puntata di Open Var è dedicata a Fiorentina-Inter, partita ricca di discussioni arbitrali in seguito ad alcuni episodi

Fiorentina-Inter torna a far discutere, questa volta nella nuova puntata di Open Var su Dazn, con ospite Damato, ex ex arbitro e attuale membro CAN.

DIALOGO VAR ARBITRO – «Sommer la sfiora la palla, la sfioricchia e non la prende. Ci arrivano insieme. E più che… è più rigore. Lui e Nzola arrivano contestualmente. Sommer? Praticamente il pallone non lo prende, lo sfioricchia. Ovviamente ammonizione per imprudenza per il portiere».

DAMATO – «Dinamica particolare, non consueta. Revisione molto accurata, perché come dinamica non è tra le più facili. L’uscita del portiere, che prende il pallone, in modo contestuale colpisce il volto di Nzola. Toccare prima il pallone non è un salvacondotto. Sommer commette un fallo imprudente».

L’articolo Fiorentina Inter, Open Var: «Sommer? Rigore per fallo imprudente» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG