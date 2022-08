Le parole di Italiano in vista della sfida contro il Twente: «Li abbiamo studiati molto e ci permetterà di entrare concentrati»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League della Fiorentina contro il Twente. Di seguito le su parole.

OBIETTIVO – «Domani sarà una partita importantissima per tutti noi. Abbiamo lavorato lo scorso anno per ottenere questo obiettivo e ci teniamo a far bene. Al fischio d’inizio però dovremo dimenticare l’emozione perché affronteremo una squadra forte e dovremo stare molto attenti».

TWENTE – «Il Twente è una delle squadre più preparate del torneo. Siamo concentrati ma lo saremmo stati contro chiunque, perché ci teniamo. Però loro sono temibili, lavorano da tempo insieme ed è una squadra che andrà affrontata con la massima attenzione. Li abbiamo studiati molto e ci permetterà di entrare concentrati. Speriamo che ciò che abbiamo preparato porti i frutti sperati».

TIFOSI – «Mi auguro che domani arrivino in tanti allo stadio, che stiano insieme a noi dal primo all’ultimo minuto e ci spingano in maniera inimmaginabile. Ho visto tante partite del Twente, non perde da tantissimo tempo, ha giocatori di qualità in avanti, un centravanti molto esperto e ha esterni d’attacco di qualità. Cercheremo di non farli innescare e di non fargli toccare tanti palloni».

