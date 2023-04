Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «In altri momenti riuscivamo a perdere malamente partite così, ora con maturità sappiamo rischiare meno possibile. E se non puoi vincere, non perdere. Faccio i complimenti ai ragazzi e ribadisco, stanno dando tutto. Non perdere dà fiducia. Il gol mi fa arrabbiare, a fine primo tempo l’abbiamo analizzato. In quattro avevamo la palla nei piedi e potevamo liberare il pericolo, abbiamo lasciato un corridoio a Maehle non andando forte su di lui. Serviva almeno pareggiarla e l’abbiamo fatto, alcune volte potevamo essere più lucidi e concreti ma rimarco quanto stiamo facendo. Non è semplice proporre certe prestazioni con picchi di fatica e voglio ricordare che l’Atalanta ha giocato 14 partite in meno di noi, sono molto più lucidi. Dobbiamo essere contenti e ho visto lo stadio che lo era, sono dalla nostra parte».

