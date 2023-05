Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria

SERIE A – «Rammarico per il campionato? Continuo a ripetere che non riuscivamo a chiudere le partite con risultati positivi per mancanza nostra. Spesso entrati per vincerle e ottenere risultati ma mancavamo noi in tutto. E questo ci è costato punti e posizioni in classifica. Da due mesi stiamo spingendo e trovando le giocate. Mi auguro che per le prossime partite sia questa la testa. In questo momento abbiamo la mente libera e speriamo che ci accompagni fino alla fine».

GOL – «Il gol a fine primo tempo ha aperto la partita e l’ha sbloccata. Con uno spizzico di spazi concessi dalla Sampdoria abbiamo sfruttato bene la situazione. MI è piaciuto il secondo tempo. Avevamo timore che la Sampdoria rientrasse in partita, siamo stati bravi ad aggredirli a fare il secondo gol e a farne altri».

JOVIC – «Secondo me gli attaccanti vivono per il gol, ma non si esaurisce solo in questo il loro compito. Sarebbe un limite. Ha corso. Ha sradicato palloni. Un atteggiamento fantastico. L’ho tenuto 90 minuti sperando che facesse gol, ma la risposta che volevamo ce l’ha data. È un giocatore con la testa dentro la Fiorentina e c’è bisogno anche di lui».

