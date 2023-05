Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn sul futuro di Allegri. Le sue dichiarazioni:

«Confermare Allegri significa dire un’ovvietà. Allegri è tornato alla Juventus per un progetto di 4 anni, non siamo neanche a metà. Per lui parlano gli 11 trofeo alla Juve, assolutamente non è in discussione. Anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, noi dirigenti e giocatori».

