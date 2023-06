Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo

IMPATTO SUBENTRATI – «Quando questo aspetto diventa una costante vuol dire che con i ragazzi siamo riusciti a intenderci. Con i 5 cambi si possono cambiare le sorti delle gare. Concludiamo con questa vittoria, concludiamo benissimo il campionato ed è quello che volevamo in vista di Praga. Siamo venuti qua per fare prestazione, per non abbassare l’entusiasmo. Insieme al nostro straordinario pubblico dobbiamo andare a Praga, tutti insieme, per mettere la ciliegina sulla torta che siamo riusciti a costruire, dobbiamo mettere in quest’ultimo km quello che sta mancando. Ci prepariamo al meglio per la finale».

WEST HAM – «Arriveremo a 60 gare stagionali, giocate tutte con un ritmo incredibile. Arriviamo a questo epilogo in grande condizione e sono felicissimo. Non so cosa dirti, l’unica cosa che ci premeva era il fatto di vincere tutte le gare, di non affrontarle mai con sufficienza, perché quando sei dentro queste competizioni, perdi le gare, perdi fiducia ed entusiasmo. Affrontarle tutte con la giusta attenzione ti dà la spinta per arrivare fino in fondo. Io credo che questa sia una stagione fantastica, poi se si concluderà come tutti speriamo sarà un’annata epica. Un abbraccio fortissimo a tutti i ragazzi, mi hanno emozionato oggi. Gli inglesi? A me ha dato fastidio che loro siano fermi, cercando di studiare il minimo dettaglio, evitando forse sconfitte, noi abbiamo vinto ma se avessimo perso oggi in malo modo forse non sarebbe stato bello. Di questa cosa qua un po’ sono davvero infastidito, poi non so cosa penseranno. Loro sono una squadra forte, con giocatori di qualità, grande fisicità. Dovremo affrontarli con il massimo impegno. Poi è una finale e i dettagli faranno la differenza. Nella prima abbiamo perso per due errori che di solito non facciamo».

