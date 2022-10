L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Conference di domani

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Basaksehir. Di seguito le sue dichiarazioni.

NICO GONZALEZ – «Per domani non è a disposizione, ancora non è al 100%, ha accusato un dolore che non lo rende disponibile e non lo fa star bene. Non penso ad altro se non ad ascoltare i ragazzi, le loro sensazioni: in questo momento non si sente in grado di scendere in campo. Ho già parlato dei ragazzi che vanno al Mondiale, non credo che ce ne siano a pensarci già un mese prima. Ci metto la mano sul fuoco, nessuno pensa di non giocare col club per tutelare qualcosa in arrivo. Non ci voglio credere e non lo penso, così vale per Nico. Se non è al 100% va rispettato».

BASAKSEHIR – «Dobbiamo vincere la partita, mettendo in difficoltà di più gli avversari rispetto all’andata. Ne abbiamo le possibilità, intanto facciamola nostra poi dobbiamo anche vedere se riusciamo a fare più gol possibili. Sono una squadra tosta, che gioca bene, quanto accadrà in termini di classifica lo vedremo».

