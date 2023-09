Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Conference League

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e siamo contenti di aver superato il turno, non era semplice. Domani ci saremo anche noi ai sorteggi e vediamo cosa ci aspetterà dall’urna. Nico Gonzalez? E’ un top ma può ancora migliorare e ha scelto di essere leader quando ha preso la maglia numero 10. Mercato? Abbiamo alcune situazione da risolvere in queste ultime ore. Arthur? Non è ancora in condizione e quando lo sarà sono sicuro che possa diventare il giocatore che tutti conosciamo».

