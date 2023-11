Fiorentina Juve, cresce l’attesa a Firenze: stadio Franchi verso il sold out. Tutti gli aggiornamenti

Cresce l’attesa a Firenze per il big match di domenica sera contro la Juventus. Come riportato da La Nazione, è già record stagionale per biglietti venduti. Superato nelle ultime ore il muro dei 35.000 tagliandi.

La Curva Fiesole è già piena e lo stadio va verso il sold out. La squadra di Allegri sarà attesa da un’accoglienza bollente.

