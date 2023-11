Fiorentina Juve, il match di oggi può spaventare Chiesa e Vlahovic? C’è un tabù che i due devono provare a sfatare stasera

Come ricorda Tuttosport, per la prima volta stasera Vlahovic e Chiesa torneranno insieme a Firenze da avversari, dopo che negli ultimi tre precedenti l’attaccante azzurro era mancato per infortunio.

Il duo offensivo della Juve ha il pesante compito di dover sfatare un tabù: entrambi non hanno infatti mai segnato alla Fiorentina dopo il loro addio. Che sia questa la volta buona finalmente?

The post Fiorentina Juve, il Franchi spaventa Chiesa e Vlahovic? C’è un tabù che va ancora sfatato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG