Milan Udinese, il Var Abbattista finisce nel mirino della stampa quest’oggi per il presunto “rigorino” nel match di San Siro

Fa ancora discutere il rigore assegnato all’Udinese nella sfida contro il Milan. Nel mirino della Gazzetta dello Sport, quest’oggi, ci finisce ancora Abbattista, ieri al Var, dopo l’errore di Coppa Italia a Torino. Per la rosea si tratta di un presunto “rigorino”.

MOVIOLA – «Adli pianta il piede sul terreno sfiorando la punta del piede di Ebosele. Contatto troppo sotto soglia per far scattare il rigore: è il classico rigorino. Il Var abbattista, che ha cancellato il rigore al Torino in Coppa Italia, non richiama Sacchi. Non c’è uniformità rispetto a questa decisione».

