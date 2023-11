Curva Fiesole e le proteste: non è la prima volta che i tifosi disertano il Franchi. Ecco cosa accadde prima di Fiorentina Juve

E così, alla fine, la Curva Fiesole sarà assente stasera al Franchi per il match tra Fiorentina e Juve. La frangia più calda del tifo viola pretendeva il rinvio della sfida per la tragica situazione che si sta vivendo in Toscana, ricevendo però in cambio una netta chiusura da parte della Lega Serie A.

Come ricorda il Corriere dello Sport, non è la prima volta che i sostenitori toscani disertano una sfida per proteste: l’ultima volta fu nell’annata 2021-22, la prima dopo il biennio marchiato dal Covid, quando il tifo – per contestare la scelta di limitare la capienza dello stadio al 50% dei posti – invitò i sostenitori a non entrare.

