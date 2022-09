Oggi pomeriggio alle 15 va in scena un infuocato Fiorentina-Juventus, primo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A.

Sono tante le possibili novità di formazione: Italiano dovrebbe rilanciare Jovic come titolare mentre Allegri potrebbe far risposare il grande ex Dusan Vlahovic. Gli infortunati per la Juventus sono tantissimi, dopo l’ultima partita si è aggiunto anche il portiere Szczesny; ecco le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Bianco, Mandragora, Zurkowski, Kouame, Saponara, Gonzalez, Cabral, Cerofolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Bonucci, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Cuadrado, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Rabiot.

