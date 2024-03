I rossoneri sono pronti a sfidare in un Artemio Franchi tutto esaurito i viola in una gara che può dire molto in ottica qualificazione alle coppe europee.

Manca pochissimo a Fiorentina-Milan e sia Italiano che Pioli hanno scelto gli 11 da mandare in campo. In realtà i dubbi per entrambi non erano molti anche se i pochi che c’erano erano importanti. La prossima settimana sarà libera per i rossoneri ma non per i toscani che giocheranno la semifinale di andata di Coppa Italia. Stasera giocano quindi le formazioni migliori possibile al netto di qualche affaticato dagli impegni delle nazionali: Nico Gonzalez infatti parte dalla panchina, titolare è Ikoné. Nel Milan Pulisic lascia spazio dal primo minuto a Chukwueze, Pioli deve fare i conti con la squalifica di Theo Hernandez e con i brutti precedenti derivanti dai match giocati senza il francese; stasera gioca Florenzi sulla fascia sinistra. Out anche Kjaer per affaticamento, torna dal primo minuto Thiaw insieme a Tomori, in mediana Reijnders e Bennacer; ecco le formazioni ufficiali.

Malick Thiaw

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Gabbia, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Pulisic, Okafor, Jovic. All. Stefano Pioli.

