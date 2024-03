L’agente FIFA Filippo Colasanto ha descritto le caratteristiche del difensore argentino che viene accostato ai rossoneri.

Filippo Colasanto ha parlato di Aaron Anselmino a MilanNews: “Per quelle latitudini è molto forte, un gigante. Destro naturale e giocatore che mi ha impressionato per una cosa: gioca palla con una tranquillità e una certezza della riuscita della giocata che lo fa sembrare un veterano. E farlo in un contesto come quello della Bombonera è una garanzia. Certo, portarlo in Italia significa farlo giocare in un contesto differente”.

I paragoni

“Da quello che ho visto dico che ha la fisicità di un Walter Samuel, il suo colpo di testa e il suo senso della posizione. Ho sentito paragoni con De Ligt ma Anselmino è meno piazzato dell’olandese e, non dico più elegante di lui ma comunque con un piede molto buono con un fisico comunque buono”.

Geoffrey Moncada

Pronto per il Milan?

“Va detto che è un giocatore del Boca Juniors, quindi abituato a giocare per un club di primissima fascia e peraltro in uno stadio come la Bombonera, dal quale gente come Romario è rimasta intimorita, tanto da definire quello stadio come il posto sulla terra più vicino all’inferno. Quando sei abituato a giocare in una situazione simile significa che se arrivi a San Siro non ti tremano le gambe”.

Su Marco Pellegrino

“C’è da dire che Marco Pellegrino non ha fatto mai il settore giovanile, era una promessa del tennis a livello nazionale, poi ha provato quasi per scherzo a giocare a calcio e in due anni si è preso il posto da titolare al Platense. Viene da un calcio differente dal nostro ma soprattutto da una dimensione differente dalla nostra. Il piano della dirigenza del Milan era: lo facciamo ambientare con la prima squadra e poi iniziamo a metterlo dentro gradualmente. Poi vediamo a gennaio se è pronto. Si è ritrovato a entrare in campo a Napoli praticamente a freddo, di sorpresa perché non c’erano più centrali e purtroppo ha fatto male in un contesto nuovissimo per lui, In più si è rotto il calcagno. Ma lo ritengo un ottimo giocatore e un ragazzo molto centrato come testa”.

L’articolo Colasanto: “Anselmino per il campionato argentino è un gigante, c’è chi lo paragona a De Ligt” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG