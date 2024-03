L’ex centrocampista Pablo Garcia ha suggerito due talenti greci che potrebbero essere pronti per il grande salto.

MilanNews ha intervistato Pablo Garcia che ha avvertito il Milan sulla forza della Roma, prossimo avversario in Europa League. “Ho intrapreso da qualche anno la carriera di allenatore, in quella che considero casa mia ossia al PAOK. Ho fatto la trafila delle giovanili fino alle squadra B e per un periodo ho allenato anche la prima squadra, vincendo la Coppa di Grecia. Oggi alleno il Panserraikos con l’obiettivo di mantenere la squadra in prima divisione”.

Su Maldini

“Era impressionante. Giocava la domenica e il lunedì si allenava, era una macchina e per me è stato importante non solo come calciatore, ma anche umanamente Persona umile, mi ha aiutato tanto”.

Paolo Maldini

Sul Milan attuale

“Quando posso anche se non è facile giocando noi nel weekend. Ma ho avuto modo di vedere la squadra. Spiace che non ci sia più Maldini, non so perché sia andato via. Ora c’è la Roma in Europa League e bisogna stare attenti, con De Rossi i giallorossi sono cresciuti”.

Il tecnico rossonero

“Quando stai tanto tempo sulla stessa panchina può succedere che da qualche parte subentri un po’ di stanchezza. Certo, ci sono delle eccezioni come Simeone all’Atlético Madrid ma non ce ne sono molte. Pioli per me ha fatto un buon lavoro e dovrà avere molta forza mentale per reggere la pressione”.

Due talenti greci che consiglierebbe

“Faccio due nomi, entrambi del PAOK. Il primo è Giannis Konstantelias, trequartista di grande talento. Ha solo 21 anni e va tenuto sicuramente d’occhio. Il secondo è Konstantinos Koulierakis, centrale difensivo mancino di piede che nonostante abbia solo 20 anni mi ha colpito per mentalità”.

