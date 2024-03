Il giornalista Carlo Pellegatti si esprime riguardo il possibile prossimo allenatore del club rossonero.

Carlo Pellegatti a MilanNews ha detto la sua sulla posizione di Pioli e su alcuni dei suoi possibili sostituti. “Io leggo anche di gente che vorrebbe mandarlo via se il Milan vince l’Europa League: non so che cosa ha fatto loro… Se il Milan arriva secondo e vince l’Europa League, non so cosa si voglia di più. Il vero problema sapete qual è? Che l’Inter è avanti di 14 punti, fosse stato il Napoli non importerebbe a nessuno“.

La precisazione

“Dato che io non sono per il Pioli Out, allora devo essere automaticamente per il Pioli In. No, non è così. La paura mia, essendo io conservatore, è questa: arriva Conte, ma noi partiamo dal presupposto che Conte non viene quindi è inutile dire ‘speriamo che vada via Pioli così arriva Conte’. No, al massimo ‘speriamo che vada via Pioli così arriva un altro allenatore’”.

Thiago Motta

Il timore

“Secondo punto, la mia paura è che se arrivasse un Thiago Motta, e il Bologna gioca davvero molto bene, non è tanto la pressione della piazza ma il fatto molto concreto che il prossimo anno giocando sempre… Già fanno fatica gli allenatori esperti, figurarsi un allenatore che non ha mai gestito il doppio impegno. Chiaro che se manterranno Pioli lo guarderanno in faccia e gli chiederanno delle garanzie sul discorso infortuni, non sul discorso derby che si può vincere o perdere. Una provocazione: abbiamo la forza di prendere Possanzini che sta andando bene nel Mantova e sembra il nuovo De Zerbi? Se abbiamo quella forza che ha avuto Silvio Berlusconi quando abbiamo preso Sacchi, allora va bene“.

L’articolo Pellegatti: “Non sono per il Pioli Out, Thiago Motta Ho un timore” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG