Dopo i disastri difensivi di questa stagione, si prevede che nel 2024 il Milan faccia almeno un investimento in difesa. In realtà già prima della finestra di gennaio se ne parlava ma alla fine è arrivato il solo Matteo Gabbia.

La situazione

L’ex Primavera sta stupendo in positivo ma la prossima estate serviranno ancora altri ingressi. Sì perché il futuro di Pierre Kalulu e Simon Kjaer non è ancora chiaro: il francese non è mai tornato ai livelli della stagione Scudetto e sta mostrando una certa fragilità dal punto di vista fisico mentre il danese non è più giovanissimo ed ha il contratto in scadenza.

Moise Kean-Pierre Kalulu

L’occasione

Calciomercato.com sottolinea che il Milan aveva già in passato contattato Mario Hermoso per chiedere informazioni sulle sue richieste. Lo spagnolo sarà svincolato in estate perché vuole intraprendere una nuova sfida dopo cinque anni con l’Atletico Madrid. Si tratta di un difensore centrale di piede mancino che, se necessario, può fornire copertura a Theo Hernandez come terzino. La sua duttilità e l’esperienza dei suoi 28 anni di età lo rendono appetibile: su di lui ci sono anche Aston Villa e Juventus ma è stato accostato anche all’Inter. Attualmente gli inglesi sono in testa alla corsa per lui dato che sono in colloqui avanzati con i suoi agenti: il Milan deve muoversi velocemente se vuole assicurarsi il giocatore.

