Il tecnico degli emiliani è ambitissimo in vista della prossima stagione per via degli straordinari risultati che sta raggiungendo.

Il Bologna è nel cuore della battaglia per la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che sarebbe molto sopra le attese di inizio stagione; va da sé che l’allenatore Thiago Motta sia ora al centro degli interessi di tante big.

Tutti lo vogliono

L’italo-brasiliano raggiunge ottimi risultati non trascurando il bel gioco: le sue imprese hanno fatto il giro d’Europa ma sono soprattutto le italiane a pensare seriamente a lui per la prossima stagione. In prima fila il Milan e soprattutto la Juventus, come riferisce Calciomercato.com. Nei prossimi mesi Cristiano Giuntoli deciderà se Massimiliano Allegri guiderà o meno i bianconeri nella prossima stagione e in caso di cambio, quello dell’ex centrocampista italo-brasiliano è il profilo che lo convince di più. Sull’ex centrocampista c’è ovviamente il Milan mentre più sullo sfondo c’è il Napoli che già l’estate scorsa cercò di assicurarselo come successore di Spalletti. Motta intanto continua a lavorare sul Bologna e anche negli ultimi giorni ha cercato di commentare le voci sul suo futuro.

La situazione dei rossoneri

Anche il Milan dovrà prendere una decisione su Stefano Pioli in base a come andrà il resto della stagione; attualmente il tecnico parmense sembra poter guadagnarsi una riconferma ma non c’è nulla di certo se non che il suo contratto scade nel 2025. Il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic conosce bene Motta visto che gli è stato compagno di squadra al Paris Saint-Germain.

