I rossoneri si preparano a voltare pagina per quel che riguarda il centravanti titolare: l’attuale numero 9 è al passo d’addio.

Olivier Giroud dirà addio al Milan a fine stagione e ora tutta la pressione si sposta sulla dirigenza: non sarà per nulla facile trovare un sostituto del francese.

In cima alla lista

L’addio del numero 9 era nell’aria da tempo e la sua decisione va rispettata visto che ha 37 anni e non ha mai nascosto la voglia di prendere le decisioni che ritiene migliori per la sua famiglia. Da mesi il Milan medita su chi possa sostituirlo e secondo Calciomercato.com c’è un nome che spicca su tutti: Joshua Zirkzee. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio lavorano all’operazione da mesi mentre Zlatan Ibrahimovic ha già dato il benestare al suo possibile acquisto. L’idea sarebbe quella di inserire uno o più contropartite, Lorenzo Colombo in primis, ma anche Alexis Saelemaekers che vale 10 milioni di euro. La concorrenza è ampia, ma i rossoneri credono di poter vincere la corsa.

Benjamin Sesko

Le alternative

Se l’olandese dovesse essere irraggiungibile, Benjamin Sesko è l’alternativa che convince di più; tuttavia la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel suo contratto sembra alta. Viktor Gyokeres dello Sporting CP attende una chiamata dal Milan: il forte consenso dello svedese non può bastare davanti alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro e lo Sporting non farà sconti. Ecco perché ad oggi non c’è stato alcun contatto diretto tra i due club. Restano nella lista anche Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Goncalo Ramos del PSG.

