Non la passerà liscia il tifoso che ha tentato di colpire il tecnico del Napoli Spalletti con uno schiaffo: Digos al lavoro per identificare l’uomo

In seguito a quanto accaduto nel finale di Fiorentina-Napoli, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, la Digos starebbe svolgendo accertamenti per identificare il tifoso viola che si è scontrato verbalmente con il tecnico partenopeo Luciano Spalletti.

Il sostenitore gigliato, nel mirino dell’inchiesta, rischia il Daspo.

L’articolo Fiorentina Napoli, la Digos indaga sullo scontro tra Spalletti e il tifoso: rischio Daspo proviene da Calcio News 24.

