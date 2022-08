Maurizio Ganz, ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Fiorentina Femminile. Le parole

«Abbiamo fatto tanti errori, andremo a rivederli. Siamo pronti a ripartire, ci sono le Nazionali, poi andremo a Roma per poi incontrare il Sassuolo in casa quindi altre due partite importanti»

«Dobbiamo muoverci di più muovere più palla non possiamo buttar palla lunga e pedalare, dobbiamo muoverci, chi ha la palla deve avere 3-4 soluzioni di passaggio, contro la Fiorentina invece, oggi volevamo andare subito palla lunga su Piemonte, non è il nostro gioco, non l’ho mai voluto in 4 anni, poi quando siamo in difficoltà le cose più banali non ci arrivano e quindo sistematicamente buttiamo la palla lunga e quindi la perdiamo e dobbiamo rincorrere»

«Abbiamo faticato tantissimo in tutti i reparti, prendiamoci tutti le nostre responsabilità, io per primo, siamo il Milan dobbiamo cercare di voltare pagina ed entrare in campo in altra maniera»

