L’esterno offensivo della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato ai canali ufficiali gigliati dopo il trionfo contro gli Hearts. Le sue parole

Le dichiarazioni post partita di Nico Gonzalez:

VITTORIA – “La cosa più importante oggi era vincere. Se riesco a fare gol come oggi bene, poi se segnano i miei compagni sono contento lo stesso per loro. Speriamo di vincere altre partite per dimostrare di essere all’altezza delle altre squadre. Vediamo cosa succederà e dove arriveremo in classifica”.

LECCE – “Sarà una partita difficile, ma stiamo studiando il Lecce e sappiamo come gioca: sarà una bella partita”.

L’articolo Fiorentina, Nico Gonzalez: «Era importante vincere. Ora qualifichiamoci» proviene da Calcio News 24.

