Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano dall’Italia, l’argentino potrebbe essere il sacrificato del mercato invernale della Fiorentina.

Era successo con Vlahovic nel gennaio scorso e potrebbe ricapitare con l’esterno. Un peso diverso nell’attacco viola anche alla luce dell’infortunio che l’ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa prima del rientro con gol contro il Sassuolo. Il Mondiale saltato e la voglia di riprendersi la Fiorentina per Nico Gonzalez hanno sempre rappresentato un punto fondamentale per il giocatore. Dopo la rete su rigore la liberazione e i colpi sullo scudetto della Fiorentina come a far capire io resto qui. Ma il suo futuro in viola è ancora tutto da capire. Il Leicester spinge forte per il ragazzo, con cui avrebbe già trovato un accordo, mancherebbe quello con la Fiorentina che valuta l’argentino non meno di 30 milioni. Questi potrebbero essere giorni chiave per capire se Nico Gonzalez sarà il sacrificato della società oppure se resterà almeno fino all’estate.

L’articolo Fiorentina-Nico Gonzalez, l’argentino il sacrificato della società? proviene da Calcio News 24.

