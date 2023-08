Gaetano Castrovilli, centrocampista di proprietà della Fiorentina, non ha superato le visite mediche con il Bournemouth

I viola e il club inglese avevano trovato un accordo per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro, ma l’azzurro oggi si è recato Inghilterra per le visite mediche di rito e non le ha superate. L’affare ora è ufficialmente saltato e Castrovilli nelle prossime ore tornerà a Firenze.

