In casa Fiorentina cresce l’ottimismo per il recupero di Cabral in vista della semifinale di ritorno di Conference League con il Basilea

La Fiorentina si prepara alla semifinale di Conference League di ritorno contro il Basilea, dove in Svizzera sarà chiamata a ribaltare il risultato dell’andata.

Per l’occasione c’è ottimismo per il rientro di Cabral. Come riportato dall’Ansa, l’attaccante viola questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo.

