Calciomercato: Mislav Orsic verso l’addio al Southampton, l’attaccante croato dovrebbe tornare alla Dinamo Zagabria

Mislav Orsic dovrebbe lasciare in estate il Southampton. L’attaccante croato, secondo quanto riportato da TMW, è insoddisfatto dopo essere finito ai margini della squadra.

L’opzione più probabile per lui è un ritorno in Croazia alla Dinamo Zagabria, squadra in cui ha già militato.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG