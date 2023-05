Il report dell’ultimo allenamento del Caglieri in vista del prossimo impegno della squadra di Ranieri contro il Cosenza

Giornata di allenamento al centro sportivo di Asseminello. Il Cagliari di Claudio Ranieri scenderà nuovamente in campo per l’ultima giornata della regular season del campionato Serie B, la 38esima giornata. I rossoblù sfideranno il Cosenza di William Viali fuoricasa, allo stadio San Vito. Come riportato dal sito ufficiale della società sarda, si è allenato regolarmente con il gruppo Nik Prelec mentre Giuseppe Ciocci ha lavorato parzialmente con la squadra dopo la contusione al piede. Ecco, di seguito, il report dell’allenamento odierno:

«La squadra oggi, dopo gli esercizi di attivazione, si è concentrata su dei lavori tecnici, accompagnati da esercitazioni sul possesso; spazio quindi alla tattica, a seguire è stata giocata una partita su campo ridotto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG