Leonardo Bonucci, difensore della Juve ha annunciato il suo addio al calcio: «L’anno prossimo smetterò di giocare»

Nella terza parte del video “The 500 Club” Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juve, ha lasciato intendere che il suo ritiro è vicino. Di seguito le sue parole.

ULTIMO BALUARDO DI QUELLA DIFESA – «Quando il prossimo anno smetterò di giocare credo si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana. E’ un motivo di orgoglio essere lì tra i grandi. Speriamo che tanti dei difensori che cresceranno, come noi abbiamo avuti idoli come Baresi, Nesta, Maldini, Cannavaro, tanti giocani prenderanno noi 4 come idoli. Questo aver fatto e lasciato tanto al calcio e non è mai scontato».

